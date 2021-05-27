У київському парку «Позняки» з'явиться алея нот Кузьми Скрябіна

У Дарницькому районі у парку «Позняки» споруджують Алею нот Кузьми Скрябіна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

"Цей соціальний проєкт реалізують завдяки зусиллям громади та підтримки меценатів. Алея буде у формі гітари, з нотами вздовж доріжки та гранітним каменем по центру", - наголосили у Дарницькій районній державній адміністрації.

Наразі на ділянці встановлюють світломузичну інсталяцію, яка світитиметься вночі. На інсталяцію прикріплять датчики, які при наближенні людини вмикатимуть музику Скрябіна. На грифі гітари розташують ноти, як у пісні «Старі фотографії», а на кожній з них буде ім’я певного українського артиста.

Алею планують відкрити вже наприкінці травня.

Як повідомлялося, у 2015 році столична влада та українські музиканти у парку «Позняки» висадили дерева у пам’ять про Кузьму Скрябіна.

Український композитор, музикант, письменник та лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) народився 17 серпня 1968 року у м. Самборі Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет-радіо, автор кількох книжок та багатьох інших проєктів. Трагічно загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля с. Лозуватка на Дніпропетровщині.

Фото: пресслужба Київради