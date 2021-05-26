Lego анонсувала свій найбільший конструктор в історії

Компанія Lego анонсувала свій найбільший в історії набір Lego Art World Map з 11 695 деталей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє USA Today.

Конструктор можна буде зібрати трьома способами: з картою Америки, Африки або Китаю по центру.

У набір вартістю 249,99 доларів входить біла рамка і два підвісних елементи, щоб зібрану карту можна було повісити на стіну.

Карта надійде у продаж у фірмових магазинах Lego і на веб-сайті Lego з 1 червня, а в інших - 1 серпня.