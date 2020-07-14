LEGO створила набір, з якого можна зібрати приставку Nintendo
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Укрінформ
Виробник популярних конструкторів LEGO випустив набір зі створення копії приставки NES японської компанії Nintendo.
Про це повідомляє The Verge.
"Lego у співпраці з Nintendo створив новий набір для збірки копії 8-бітної ігрової приставки Nintendo, а також інтерактивного телевізора, на якому відображається гра Super Mario Bros", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, набір Nintendo Entertainment System, призначений для дорослих, складається з 2 646 деталей. З них можна зібрати консоль, ґеймпад, ігровий картридж та мініатюрний ретротелевізор з зображенням одного з рівнів гри Super Mario Bros.
У продаж новий набір вийде 1 серпня 2020 року. Коштуватиме він 230 доларів США.