LEGO створила набір, з якого можна зібрати приставку Nintendo

Виробник популярних конструкторів LEGO випустив набір зі створення копії приставки NES японської компанії Nintendo.

Про це повідомляє The Verge.

"Lego у співпраці з Nintendo створив новий набір для збірки копії 8-бітної ігрової приставки Nintendo, а також інтерактивного телевізора, на якому відображається гра Super Mario Bros", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Хакери зламали 300 тисяч акаунтів користувачів Nintendo

Як зазначається, набір Nintendo Entertainment System, призначений для дорослих, складається з 2 646 деталей. З них можна зібрати консоль, ґеймпад, ігровий картридж та мініатюрний ретротелевізор з зображенням одного з рівнів гри Super Mario Bros.

У продаж новий набір вийде 1 серпня 2020 року. Коштуватиме він 230 доларів США.