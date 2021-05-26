У Херсоні презентували «Фронтовий Кобзар»

У Херсонському обласному краєзнавчому музеї презентували видання «Фронтовий Кобзар», а також мистецьку виставку фотоколажів, що увійшли до нової книги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська ОДА.

«Видання складається із 800 сторінок, на обкладинці книги зображено воїна з українським автоматом на тлі прапора України, на розвороті в кінці — Тарас Шевченко в обладунках військового на сучасній війні. Ілюструвати «Кобзар» сценами з війни на сході для мене не було складно, адже дух воїна ‒ борця за незалежність і захисника рідної землі, можна було прочитати практично в кожному вірші Тараса Григоровича», - розповів автор проєкту, учасник Революції Гідності та війни на сході України, заслужений діяч мистецтв Сергій Пущенко.

Презентація «Фронтового Кобзаря» в Херсоні / Фото: khoda.gov.ua

За його словами, колажі до «Фронтового Кобзаря» робилися з 2015 року, до книги увійшло 45 фотознімків воїнів Збройних сил України, добровольців.

Організували презентацію представники Всеукраїнської ГО «Об’єднання добровольців», ГО «Добродія-Херсон», Громадської спілки «Асоціація ветеранських та волонтерських організацій Херсона «Звитяга» та ПП «Дельта-Таврія».

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Також зазначається, що під час заходу за визначні творчі досягнення, активну громадянську позицію і патріотизм, вагомий внесок у розвиток культурної спадщини голова ОДА Сергій Козир нагородив Сергія Пущенка почесною грамотою. Подяку за активну громадянську позицію та патріотизм отримала голова Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання добровольців» Олена Живко.

Виставка фотоколажів триватиме до 29 травня.