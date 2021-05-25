На Вінниччині назвали переможців літературної премії для фантастів імені Федорова

На Вінниччині назвали переможців конкурсу на здобуття Всеукраїнської літературної премії за найкращі фантастичні твори ім. Ігоря Федорова.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Вінницької обласної організації НСПУ Вадим Вітковський.

«Ми проводимо цей конкурс, щоб відкрити та заохотити нові імена талановитих авторів-фантастів. Цьогоріч на здобуття літературної премії імені Ігоря Федорова надійшло як ніколи багато творів науково-популярної фантастики з різних куточків країни, - понад 70. Оскільки хороших творів дуже багато і важко було визначити переможців, журі вирішило відзначити грошовими преміями лише кращі твори у двох вікових групах - старшій (Олександр Меньшов, м. Херсон, оповідання «Принцип тригера») і молодшій (Софія Федорова, м. Хмільних Вінницької області, учениця 9-го класу, оповідання «Шовковиця»). А на решту грошей преміального фонду видати гідні твори учасників окремою книгою, що стане їм усім, кільком десяткам, нагородою», - повідомив Вітковський.

За його словами, також вирішено нагородити учасників конкурсу книгами фантастики Ігоря Федорова і Почесними відзнаками.

Згідно з положенням про конкурс, для переможців передбачено три премії. Для лауреата першої премії передбачена винагорода у розмірі 5000 гривень, другої - 3000 і третьої - 1000 гривень. А також, буде надано можливість опублікувати їхні твори в одному з найкращих літературних журналів України – «Вінницький край».

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Минулого року на конкурс надійшло два десятки творів від авторів майже зі всієї України, першої премії не присудили нікому. Друга премія дісталася Наталі Кондратенко з Одеси за оповідання «Нові технології». Лауреатами третьої премії стали троє авторів: Сергій Зінченко з Кривого Рогу за оповідання «Стіна проти насіння» на тему боротьби з вірусом, Олександр Ігнатенко з Лубен Полтавської області за оповідання «Відзначені» та Олександр Тригубов із Сум за оповідання «Последний день».

Літературна премія імені Ігоря Федорова за найкращий твір малої форми у жанрі фантастики заснована 2018 року Вінницькою обласною організацією НСПУ та мамою відомого українського фантаста Ігоря Федорова - Нелею Миколаївною. Федоров відомий як автор сценарію двох серій американського серіалу «X-Files»(«Секретні матеріали»). За радянських часів організовував всесоюзні зльоти любителів фантастики «Віннікон». Автор збірки для дітей «Казки дивного лісу» і книги віршів «Кощуна». Переклав з англійської роман американської письменниці Джейн Йолен «Карти смутку» (Cards of Grief).