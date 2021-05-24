Вийшов офіційний трейлер кінодрами «Між нами»

Вийшов офіційний трейлер ігрової повнометражної дебютної стрічки режисера Соломії Томащук «Між нами/ Between Us». Фільм створений компанією UP UA STUDIO за підтримки Держкіно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Зйомки фільму пройшли у Києві влітку 2020 року, зараз триває фестивальна дистрибуція фільму. Прокат стрічки заплановано на зиму 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у психологічному трилері Соломії Томащук йдеться про вибір, який доводиться робити між близькими та мораллю, коли іншого варіанту розвитку подій не існує. Дві головні героїні — Саша та Аня — змушені його зробити: Саша стосовно власного чоловіка, Аня — стосовно сина. Слоган фільму — «Тільки нікому не кажи».

Соломія Томащук виступила режисером та співавтором сценарію стрічки. Другим співавтором, а також оператором-постановником фільму став Юрій Дунай.

Головні ролі виконали Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євгеній Ламах. В одній зі сцен у повному складі знялись музиканти гурту «Вагоновожатые», а до саундтреку стрічки увійшли їхні пісні «Касета» та «Між нами». Композитор фільму — Антон Байбаков. Продюсер картини — Поліна Герман, UP UA STUDIO.

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Стрічка «Між нами» стала одною з переможців 11-го конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно та отримала державну фінансову підтримку в 11 млн 200 тис. 124 грн (100%).