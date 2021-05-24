У Львові знімають комедію про пригоди двох незрячих друзів

У Львові знімають фільм про пригоди двох незрячих друзів. Ініціатором проєкту став Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ».

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, передає Укрінформ.

«Зйомки фільму тривають, і до їх завершення залишилося відзняти найскладнішу сцену – політ головних героїв на парапланах. Очікуємо сприятливої погоди та оптимального вітру! І, звісно, презентації нової стрічки за участі інклюзивної команди – професійних акторів з різних театрів Львова та незрячих аматорів, які раніше могли лише мріяти про статус кіноакторів», - зазначила ініціатор проєкту, керівник Ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко.

Вона зауважила, що цей фільм про незрячих не буде сумним та статичним, а покаже інше життя людей з інвалідністю по зору – цікаве, насичене, сатиричне, змістовне, азартне та омріяне.

У головних ролях – двоє незрячих чоловіків, яких режисер відібрав на кастингу серед осіб з інвалідністю по зору. У команді зазначають, що в кастингу брали участь не лише львівські, а й незрячі з інших областей України. Перемогу у відборі здобули львів'янин Михайло Петрів та мукачівець Василь Човбан.

Нову ідею осередку підтримало управління соціального захисту Львівської міської ради, а до знімального процесу долучилися режисер Андрій Сніцарчук та чимало львівських акторів і артистів: Роман Федоришин, Ярослав Нудик, Світлана Мелеш, Ярослав Киргач, Ігор Данчук, Марта Кулай, Роман Мартин, Олександр Чешеров та ін.

За результатами зйомок першого фільму, де головні герої – тотально незрячі люди, режисер Сніцарчук має намір продовжити серію пригод двох незрячих друзів.