На Amazon вийде розширена версія «Бората 2»
Укрінформ
На платформі Amazon з 25 травня буде доступна розширена версія сиквела комедії «Борат».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.
Розширена версія буде представлена під назвою «Додаткові звіти Бората, знайдені на підлозі стайні, де знаходиться монтажна машина». У неї будуть включені сцени, вирізані з офіційного релізу кінострічки.
Політична сатира Саші Барона Коена «Борат 2» про повернення казахстанського репортера Бората Сагдієва в Америку вийшла 23 жовтня 2020 року. Фільм отримав два «Золоті глобуси» та дві номінації на «Оскар».