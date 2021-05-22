На Amazon вийде розширена версія «Бората 2»

На платформі Amazon з 25 травня буде доступна розширена версія сиквела комедії «Борат».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

Розширена версія буде представлена ​​під назвою «Додаткові звіти Бората, знайдені на підлозі стайні, де знаходиться монтажна машина». У неї будуть включені сцени, вирізані з офіційного релізу кінострічки.

Політична сатира Саші Барона Коена «Борат 2» про повернення казахстанського репортера Бората Сагдієва в Америку вийшла 23 жовтня 2020 року. Фільм отримав два «Золоті глобуси» та дві номінації на «Оскар».