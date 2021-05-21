Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про творчі відпустки працівників театрів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів.

Законопроєктом передбачається доповнення статті 21 Закону України "Про театри і театральну справу" абзацом щодо права професійних творчих працівників театрів на надання їм творчої відпустки без збереження заробітної плати на строк, визначений у контракті індивідуально з кожним професійним творчим працівником, для провадження творчої діяльності поза основним місцем роботи.

Очікується, що ухвалення законопроєкту №5205 "Про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" дасть можливість створити додаткові передумови для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру.