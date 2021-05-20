З’явився трейлер екранізації роману Дена Брауна «Втрачений символ»

В мережі з’явився трейлер серіалу за романом Дена Брауна «Втрачений символ».

Про це повідомляється на сайті Читомо, передає Укрінформ.

«Трейлер виклали на офіційному ютюб-каналі стрімінгового сервісу Peacock. «Втрачений символ» став першою екранізацією-серіалом романів письменника», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в екранізації «Втраченого символу» йдеться про молоді роки професора Роберта Ленгдона. Його вчителя викрали, тому Ленгдон долучається до пошуків, під час яких доводиться розплутувати загадки світової конспірології.

Головну роль у серіалі зіграв Ешлі Цукерман. Сценаристи – Ден Дворкін і Джей Бітті. Продюсери – Рон Говард і Браян Грейзер, які працювали над усіма попередніми екранізаціями книжок Брауна – фільмами «Код да Вінчі», «Ангели й Демони», «Інфрено».

Дату оприлюднення серіалу та кількість епізодів y Peacock не повідомляють.

В Читомо зауважили, що у 2019 році намір екранізувати «Втрачений символ» оголосив телеканал NBC.

Як відомо, Ден Браун — відомий американський письменник. Кілька років поспіль він входить до списку найбільш високооплачуваних авторів за версією Forbes. Роман «Втрачений символ» вийшов у США в 2009 році. Український переклад книжки того ж року випустило харківське видавництво «Клуб сімейного дозвілля».