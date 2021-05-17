Випустили трейлер фантастичного бойовика «Очі змії: Початок G.I. Joe»

Студія Paramount Pictures опублікувала офіційний трейлер фантастичного бойовика «Очі змії: Початок G.I. Joe», який вийде у кінозали 23 липня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

У головній ролі зіграє Генрі Голдінг. Також у фільмі знімуться Ендрю Кодзі, Урсула Корберо, Харука Абе, Такехіро Хіра та Іко Увайс.

Режисером фільму є Роберт Швенке.

Як відомо, сам бойовик розповідає про історію походження персонажа на ім'я Снейк Айз, що у перекладі з англійської означає «Очі Змії».

Як повідомляв Укрінформ, канал Showtime випустив перший тизер дев'ятого сезону серіалу «Декстер», а також оголосив, що нові серії з'являться вже восени цього року.