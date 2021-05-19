У США помер актор - зірка фільмів «Бетховен» і «Кінг-Конг»

У вівторок у віці 86 років у себе вдома у місті Вілтон (штат Коннектикут) помер відомий американський актор Чарльз Гродін – зірка картин «Бетховен» та «Кінг-Конг».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Daily News.

Загалом Чарльз Гродін зіграв понад 50 ролей у кіно.

Відомий він став завдяки фільмам «Бетховен», «Встигнути до опівночі», «Як розібратися зі справами», картині 1976 року «Кінг-Конг».

Гродін також працював на телебаченні.

Актор був одружений двічі. Від першого шлюбу з Джулі Фергюсон, з якою він розлучився у 1968 році, у нього є дочка Меріон. У 1985 році Чарльз одружився з Еліссою Дурвуд, яка 3 роки по тому народила йому сина Ніколаса.

Фото: Brent N. Clarke/Getty Images