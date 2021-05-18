В Україні завершили роботу над психологічним кінотрилером «Між нами»

В Україні завершили роботу над ігровим повнометражним дебютним фільмом режисерки та сценаристки Соломії Томащук «Між нами».

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Фільм створено компанією UP UA Studio за підтримки Держкіно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у фільмі йдеться про складний вибір між близькою людиною та моральними принципами. Головні героїні Саша та Аня змушені його зробити: Саша - стосовно власного чоловіка, Аня - стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли з'ясовується, що вони втягнуті в історію злочину. Слоган стрічки - «Тільки нікому не кажи!».

У пресслужбі поінформували, що зйомки трилера відбулися влітку 2020 року в Києві.

Головні ролі виконали Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євгеній Ламах. В одній зі сцен знялись музиканти гурту «Вагоновожатые».

Співавтор сценарію та оператор - Юрій Дунай, композитор - Антон Байбаков. Продюсерка - Поліна Герман.

Кінопроєкт став одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно. Загальна вартість виробництва картини становила 11 млн 200 тис. грн (100% державної підтримки).