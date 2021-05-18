В Україні завершили роботу над психологічним кінотрилером «Між нами»
Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.
«Фільм створено компанією UP UA Studio за підтримки Держкіно», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у фільмі йдеться про складний вибір між близькою людиною та моральними принципами. Головні героїні Саша та Аня змушені його зробити: Саша - стосовно власного чоловіка, Аня - стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли з'ясовується, що вони втягнуті в історію злочину. Слоган стрічки - «Тільки нікому не кажи!».
У пресслужбі поінформували, що зйомки трилера відбулися влітку 2020 року в Києві.
Головні ролі виконали Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євгеній Ламах. В одній зі сцен знялись музиканти гурту «Вагоновожатые».
Співавтор сценарію та оператор - Юрій Дунай, композитор - Антон Байбаков. Продюсерка - Поліна Герман.
Кінопроєкт став одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно. Загальна вартість виробництва картини становила 11 млн 200 тис. грн (100% державної підтримки).