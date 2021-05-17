У Львові відбудеться ювілейний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози»

Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» вже сорок років збирає поціновувачів класичної музики у Львові. Цього року заплановані концерти відбудуться з 20 травня по 6 червня та об'єднають музикантів з шести країн світу.

Про це повідомляє пресслужба Львівської національної філармонії ім. Мирослава Скорика, передає Укрінформ.

«19 подій «Віртуозів» символічно об’єднають минуле і теперішнє. Саме на фестивалі завершиться святкування року Бетховена у філармонії. Ще одним важливим штрихом буде данина пам’яті Мирославу Скорику, адже 1 червня виповниться рік із дня смерті композитора. Його ім’я носить філармонія з вересня минулого року», - зазначають організатори в пресанонсі.

Зокрема, музика Бетховена звучатиме у концертах «Класична Романтика» (28 травня), «Вогонь у темряві» (29 травня), а композиції Мирослава Скорика зможемо почути у подіях «Вічная пам’ять» (1 червня), «Станкович & Скорик & Сильвестров» (2 червня), «Музика світла» (4 червня) та у концерті-закритті фестивалю – «Vitae & Mortis» (6 червня). Також у програмі фестивалю будуть концерти, які «об’єднають» творчість цих митців: «Бетховен & Скорик» (3 червня) та «In Memoriam & Мелодія» (6 червня).

У Львові з 20 травня по 6 червня пройде ювілейний 40-вий міжнародний фестиваль "Віртуози" / Фото: Анастасія Іванова

Як зазначають у філармонії, в рамках цьогорічних «Віртуозів» відбудеться представлення нових та рідко виконуваних композицій, імен молодих музикантів. Для слухачів виступлять колективи та музиканти із шести країн світу, очікують грандіозні симфонічні, інтимні камерні концерти та події у форматі open-air.

Чимало подій 40-х «Віртуозів» відбудуться під знаком «вперше»! Вперше в Україні прозвучить «Меса всіх Святих» чеського композитора Яна Дісмаса Зеленки (20 травня). Вперше на фестивалі витуплять молоді камерні колективи – Струнний квартет «Vivere» (23 травня) та Suprun Titova Duo (30 травня).

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У виконанні трьох філармонійних оркестрів – Академічного симфонічного оркестру філармонії, Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» – прозвучать твори, які в Україні виконуються рідко. Почути їх можна буде у концертних програмах «Фантазія. Відкриття» (21 травня), «Новий вектор» (22 травня), «10 перлин української музики» (23 травня), «Ukrainians» (29 травня). У форматі open-air у Саду Палацу Потоцьких відбудеться подія «Віртуози просто неба» (30 травня).

Міжнарождний фестиваль класичної музики був започаткований Львівською філармонією у 1981 році і мав назву - «Віртуози країни» який у 1990 році отримав статус міжнародного та був переіменований на «Віртуози».