16 травня: народний календар і астровісник
Це День пам’яті і скорботи про жертви, які загинули або постраждали в Україні внаслідок політичних репресій комуністичного режиму встановлений у 2007 році з метою належного вшанування пам’яті жертв усіх політичних репресій Указом Президента України.
За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Вони постраждали за віру в Христа у III столітті. У народному календарі ця дата отримала назви: Мавра розсадниця, Мавра молочниця.
За народними прикметами, якщо солов'ї заспівали напередодні дня Маври молочниці – весна дружно зацвітає. А ще цього дня не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду. Не варто й планувати далеку подорож. Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.
Іменини відзначають: Андрій, Симон, Тимофій, Мавра.
5–6-й місячний день. Місяць у знаку Рак. Один з найбільш сприятливих днів. У багатьох людей цього дня проявляється дар передбачення, загострюється інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності.
Без пробуксовки просувається наукова або суспільна діяльність, легко налагоджуються найрізноманітніші контакти. День сприятливий для романтичного спілкування з представникам протилежної статі.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1919 році: + 3,2°; а найтеплішим у 1907-му: +30,6°.