До Дня Європи у Вінниці відкрилася виставка сучасних ікон «Слово стало тілом»

У Вінниці в рамках святкування Дня Європи та проєкту «Полонійна ніч музеїв» відкрилася виставка сучасних ікон «Слово стало тілом».

Про це йдеться у повідомленні Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«Близько півсотні ікон, представлених на виставці, були написані під час минулорічного Міжнародного іконописного пленеру, який з 2009 року щорічно відбувається у Новиці (Малопольське воєводство, Польща). Провідною темою робіт минулорічного пленеру була таємниця Боговтілення. Під час пленеру художники зосередились на силі слова, яке створює та змінює реальність», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливою цінністю цієї експозиції є понаднаціональний та міжконфесійний характер представлених ікон, адже їхніми творцями є поляки, українці та литовці.

Виставка сучасних ікон «Слово стало тілом» у Вінниці / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

Ця виставка ікон уже була представлена в багатьох містах Польщі, а після Вінниці попрямує до Національного музею ім. Андрея Шептицького у Львові. Збірні виставки ікон, створених у ході Міжнародного іконописного пленеру в Новиці, організовувались у різних містах Польщі та України, зокрема, у Варшаві, Криниці-Здруй, Любліні, Львові та Києві.

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Ікони виставили у підземеллях монастиря братів капуцинів, розташованого у середмісті Вінниці. Їх можна буде побачити у будні після 14:00 до 30 травня.

Виставку сучасних ікон «Слово стало тілом» спільно організували Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці, міська рада, обласний художній музей, Міжнародний іконописний пленер у Новиці та вінницький Костел Пресвятої Діви Марії Ангельської.