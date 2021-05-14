Українська драма «Клондайк» отримала підтримку у Туреччині

Авторська соціальна драма Марини Ер Горбач «Клондайк», що створюється за підтримки Держкіно, отримала підтримку Міністерства культури і туризму Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

Як зазначив представник Генеральної дирекції з питань кіно Туреччини Фарук Гювен, «Клондайк» став одним з двох проєктів, які цього року підтримала Туреччина в категорії міжнародної копродукції.

«Експерти високо оцінили проєкт, який поєднує актуальну тему та художній стиль і має всі шанси для міжнародної дистрибуції. До того ж ми радіємо успіхам попереднього фільму співавторства Марини Ер Горбач «Омар і ми». Попри пандемію, фільм зумів охопити міжнародну аудиторію та приніс Туреччині фестивальні нагороди. Сподіваємось, такі проєкти сприятимуть розвитку культурної співпраці між Україною та Туреччиною», - прокоментував він.

Як повідомлялося, фільм «Клондайк» розповідає історію про три дні з життя родини, що опинилась перед складним вибором: чи можуть близькі люди з різним минулим іти у спільне майбутнє. Однією з драматургічних ліній фільму є події, пов’язані з катастрофою літака МН-17 у липні 2014 року.

Головні ролі виконали: Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина. Режисеркою, авторкою сценарію та продюсеркою фільму є Марина Ер Горбач. Виробництво компанії «KEDR FILM». Кінопроєкт став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Наразі фільм знаходиться на етапі постпродакшену.