Виставка «Вишивані цінності європейської України» відкрилася у Харкові
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Виставка відкрилася до Дня вишиванки та Днів Європи, а її назва нагадує про традиції українського народу", - розповіла член Національної спілки майстрів народного мистецтва Ірина Шегда.
Виставка «Вишивані цінності європейської України» / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ
За її словами, колекція розпочалася з бажання мати у своєму професійному гардеробі вишиванку. Представлені в експозиції близько 40 сорочок кінця ХІХ – початку XX століть зібрані у різних регіонах.
Розповідаючи про сорочки з Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Запоріжжя, майстриня зазначила, що в цих регіонах усі види національного мистецтва розвивалися найкраще. Вони майже не зазнавали впливу чужих культур, тому кожен символ, колір має значення.
Виставка працюватиме до 16 червня з дотриманням правил карантину.