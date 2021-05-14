Виставка «Вишивані цінності європейської України» відкрилася у Харкові

На виставці «Вишивані цінності європейської України» представлені близько 40 вишитих сорочок із колекції майстра народної творчості Ірини Шегди.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виставка відкрилася до Дня вишиванки та Днів Європи, а її назва нагадує про традиції українського народу", - розповіла член Національної спілки майстрів народного мистецтва Ірина Шегда.

Виставка «Вишивані цінності європейської України» / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За її словами, колекція розпочалася з бажання мати у своєму професійному гардеробі вишиванку. Представлені в експозиції близько 40 сорочок кінця ХІХ – початку XX століть зібрані у різних регіонах.

Розповідаючи про сорочки з Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Запоріжжя, майстриня зазначила, що в цих регіонах усі види національного мистецтва розвивалися найкраще. Вони майже не зазнавали впливу чужих культур, тому кожен символ, колір має значення.

Виставка працюватиме до 16 червня з дотриманням правил карантину.