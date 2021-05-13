На Вінниччині відзначили переможців літературної премії ім. Руданського

На Вінниччині у четвер, 13 травня, відзначили переможців Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського, яку вручають за кращі гумористичні та сатиричні твори.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Вінницької обласної організації НСПУ Вадим Вітковський.

«Журі Всеукраїнської літературної премії імені Степана Руданського визначило лауреатів премії - 2020 ще наприкінці минулого року, але лише тепер, після послаблення карантинних обмежень ми отримали можливість відзначити переможців. Зібрали їх у с. Хомутинці Хмільницького району, на малій Батьківщині письменника. Приїхали на вручення премії майже усі лауреати», - повідомив Вітковський.

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За його словами, цьогоріч переможцями премії імені Степана Руданського стали Микола Юрчишин, фейлетоніст журналу «Перець. Весела республіка», працівник всеукраїнської газети «Сільські вісті», за збірку гумористичних та сатиричних творів «Нічний приблуда», Олена Вітенко, член Національної спілки письменників України, за книги гумору й сатири «У своїй Європі» і «Всяко жнеться», а також Сергій Коваль, член Київської організації Національної спілки письменників України, за книгу «ПереВибране».

Перед початком урочистостей члени журі, лауреати премії та вінницькі письменники побували у м. Калинівці, пов’язаній із життям та творчістю Степана Руданського, та поклали квіти до його пам’ятника.

Як повідомлялося, премія заснована 1994 року, статусу всеукраїнської набула у 2006 році. Премія служить продовженню національних традицій сатири і гумору, заохоченню літераторів до написання високохудожніх творів цих жанрів, наукових та критичних праць про життєвий і творчий шлях класика вітчизняної літератури ХІХ століття Руданського. Цьогоріч заявки на здобуття премії подали п’ять номінантів.