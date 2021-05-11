Кінофестиваль у Карлових Варах перенесли на кінець серпня

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах цьогоріч пройде з 20 по 28 серпня. Організатори сподіваються, що епідеміологічна ситуація до того часу дасть змогу провести фестиваль максимально наближено до нормальних умов.

Про це заявив на брифінгу директор MFFKV Іржі Бартошка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«55-ий Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах запланований цього року позачергово, він пройде з 20 по 28 серпня», - сказав Бартошка.

За його словами, перенесення строків цьогорічної культурної події, яка за звичайних умов розпочалася б 4 липня, не означає постійної зміни традиційних дат. Організатори сподіваються, що 56-ий фестиваль відбудеться вчасно, з 1 на 9 липня 2022 року.

Бартошек також висловив сподівання, що до кінця серпня більшість населення та відвідувачів фестивалю буде щеплена проти коронавірусу, що убезпечить гостей і учасників.

Художній директор MFFKV Карел Ох поінформував, що команда активно працює над відбором фільмів. Він розраховує оголосити 29 червня перелік стрічок, включених до основної конкурсної та позаконкурсної програм, і прем’єр. Команда має розглянути набагато більше заявок, зауважив Ох, оскільки прийнято рішення включити також фільми, які вже показані в онлайн-режимі через пандемію.

Цього року віртуальна частина фестивалю буде розширена. Створюється онлайн-платформа KVIFF.TV, яка під час фестивалю запропонує ексклюзивний інформаційний та журналістський контент, а в довгостроковій перспективі - також мистецьку програму протягом року, сказав виконавчий директор Криштоф Муха. KVIFF.TV, за його словами, має стати «однією з ключових нових речей, яких ми навчилися за цей рік; вона не означає відмову від класичного кіно, але надає можливість стати онлайн-платформою для професіоналів у Чехії і Словаччині, а згодом - у всій Східній Європі».

Слідкувати за короткими фільмами на цій платформі можна буде з 2 до 27 червня, до 16-ї річниці Празького фестивалю короткометражного кіно. Цього року він відбуватиметься у комбінованій формі.

Планується також суттєво розширити платформу KVIFF distribution.

Міністр культури Чехії Любомир Заоралек запевнив у всебічній підтримці фестивалю з боку відомства, адже цей кінофорум є однією з візитних карток Чехії.

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах - це найбільший кінофестиваль у Чехії та у Центральній і Східній Європі. Він належить до категорії А разом із фестивалями в Каннах, Берліні, Венеції, Сан-Себастьяні, Москві, Монреалі, Шанхаї та Токіо. На фестивалі щороку представляють 200 фільмів з усього світу.