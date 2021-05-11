Пішов з життя керівник столичного театру «Романс»

Пішов з життя керівник музично-драматичного театру «Романс» народний артист України Ігор Крикунов.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила радниця Київського міського голови Віталія Кличка з питань культури та розвитку культурних проєктів на громадських засадах Діана Попова.

«Сьогодні не стало засновника і багаторічного керівника музично-драматичного циганського театру «Романс» Ігоря Миколайовича Криrунова... Щиро сумую разом із родиною і близькими талановитого митця», - написала Попова і додала, що смерть настала внаслідок COVID-19.

Як повідомлялося, Ігор Крикунов - український режисер, актор театру і кіно, педагог, громадський діяч та народний артист України ромського походження. Народився у 1953 році. З 1994 року був директором та художній керівник першого та єдиного в Україні державного циганського професійного театру "Романс".

Фото: chl.kiev.ua