Виставка «Кожны дзень» у Мистецькому арсеналі відкриється 3 травня

Довгоочікувану виставку сучасного білоруського мистецтва «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив» Мистецький арсенал відкриє для відвідувачів 3 травня і продовжить її роботу до 6 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба закладу.

"Виставка “Кожны дзень” була створена кураторською групою та командою Мистецького арсеналу за надзвичайно короткий термін - близько пів року. Нам було важливо проявити солідарність із білоруським народом й, звісно ж, познайомити з білоруською історією спротиву українську аудиторію. Відкрити виставку фізично у березні не вдалося, тому ми зробили все для того, щоб продовжити її роботу до 6 червня. Нарешті відвідувачі й відвідувачки Мистецького арсеналу зможуть познайомитися із сучасним білоруським мистецтвом наживо й пережити всі ті відчуття і рефлексії, які викликають мистецькі роботи, представлені на виставці», - коментує директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Як зазначається, виставка "Кожны дзень" є зрізом сучасного білоруського мистецтва, яке досліджує та розповідає історії солідарності, самоорганізації, спротиву та мрій про краще майбутнє. Назва виставки запозичує гасло, яке скандують протестувальники й протестувальниці в Білорусі, підтримуючи впевненість, що протест триватиме і завтра, що він не закінчиться.

У виставці взяли участь 50 художників та художниць з Білорусі й близько 30 митців і мисткинь з інших країн. Співкураторами проєкту стали 6 білоруських митців і дослідників: Алєксєй Борісьонок, Андрей Дурейка, Марина Напрушкіна, Максім Тимінько, Антаніна Стєбур, Сєргєй Шабохін.

Виставковий проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

У Мистецькому арсеналі (Київ, вул. Лаврська, 12) виставка триватиме з 3 травня до 6 червня 2021 року. Графік роботи: вівторок – неділя з 11:00 до 20:00.

У пресслужбі повідомляють, що представники медіа можуть відвідати виставку 3 червня об 11:00. Для участі у престурі треба заповнити коротку реєстраційну форму.

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Як повідомляв Укрінформ, виставковий проєкт мав відкритися ще 25 березня, на День Волі в Білорусі, однак через введення посиленого локдауну відкриття було перенесено онлайн.

Фото: ZN.UA