Радіо «Шансон» отримало попередження за «брутальну» пісню російської виконавиці

Нацрада 28 квітня оголосила попередження «Радіо Шансон» (ТОВ «ТРК «Шансон», м. Київ), який транслював пісню «Старая» Настасьї Самбурської із низкою брутальних слів та висловів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.

«Радіостанція порушила норми вітчизняного законодавства, оскільки поширила в ефірі музичний твір з обсценною лексикою у час, доступний для неповнолітніх», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідно до законодавства телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23:00 до 6:00 та на каналах з обмеженим доступом. Радіо “Шансон» 17 липня 2020 року транслювало пісню з обсценною лексикою у час, коли діти та підлітки мали змогу її почути, і таким чином порушило вимоги частини першої та частини другої статті 62, а також пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

За даними Нацради, текст поширеної мовником пісні «Старая» Настасьї Самбурської містить численні брутальні слова і вислови, які можна знайти у словнику нецензурної лексики. “Крім того, у ній багатократно й нав’язливо вживаються фрази, які можуть впливати на створення позитивного образу нездорового способу життя, спонукати до антисоціальної поведінки, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок: «Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя», «Я буду бухать и не понемножку, а так бухать, чтоб дрожали руки!». Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції, що може негативно вплинути на суспільну свідомість та мораль, дозволяється виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством України”, - зазначається в повідомленні.

Зважаючи на це, Національна рада визнала порушення і застосувала до ліцензіата санкцію. Протягом місяця ТОВ «ТРК «Шансон» зобов’язано привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства.