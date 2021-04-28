Радіо «Шансон» отримало попередження за «брутальну» пісню російської виконавиці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.
«Радіостанція порушила норми вітчизняного законодавства, оскільки поширила в ефірі музичний твір з обсценною лексикою у час, доступний для неповнолітніх», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, відповідно до законодавства телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23:00 до 6:00 та на каналах з обмеженим доступом. Радіо “Шансон» 17 липня 2020 року транслювало пісню з обсценною лексикою у час, коли діти та підлітки мали змогу її почути, і таким чином порушило вимоги частини першої та частини другої статті 62, а також пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
За даними Нацради, текст поширеної мовником пісні «Старая» Настасьї Самбурської містить численні брутальні слова і вислови, які можна знайти у словнику нецензурної лексики. “Крім того, у ній багатократно й нав’язливо вживаються фрази, які можуть впливати на створення позитивного образу нездорового способу життя, спонукати до антисоціальної поведінки, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок: «Вино, разлив по бокалу, и сигарой дымя», «Я буду бухать и не понемножку, а так бухать, чтоб дрожали руки!». Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції, що може негативно вплинути на суспільну свідомість та мораль, дозволяється виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством України”, - зазначається в повідомленні.
Зважаючи на це, Національна рада визнала порушення і застосувала до ліцензіата санкцію. Протягом місяця ТОВ «ТРК «Шансон» зобов’язано привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства.