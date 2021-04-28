У потягах крутитимуть проморолик «Марафону фільмів» до 30-річчя Незалежності

«Укрзалізниця» підтримала проєкт Державного агентства з питань кіно до 30-ї річниці Незалежності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

«З 23 квітня на 432 відеоекранах пасажирських потягів "Укрзалізниці" демонструється 9-хвилинний ролик «Марафон фільмів: 30 років Незалежності» із фрагментами найкращих українських стрічок останніх років», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проморолик «Марафону фільмів» від Держкіно побачать пасажири "Укрзалізниці", які подорожують за напрямками: Київ-Харків-Київ, Київ-Запоріжжя-Київ, Київ-Львів-Київ, Київ-Костянтинівка-Київ, Київ-Покровськ-Київ. Ролик демонструватиметься пасажирам "Укрзалізниці" до кінця серпня.

Водночас у Держкіно нагадали, що обрати найкращу з них чи додати свою улюблену - саме ту, яку хотіли б побачити на великому екрані в Дні святкування 30-річчя Незалежності України, – можна вже зараз через онлайн-голосування на сайті Держкіно. У серпні на екрани кінотеатрів вийдуть фільми, які наберуть найбільшу кількість голосів.

Фото: usfa.gov.ua