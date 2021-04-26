Гітарист The Rolling Stones вдруге переміг рак

Гітарист легендарного рок-гурту The Rolling Stones Ронні Вуд заявив, що вилікувався від дрібноклітинного раку легенів (ДРЛ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

ДРЛ виявили у 73-річного музиканта під час рутинних тестів впродовж локдауну, який був запроваджений для боротьби з коронавірусом (COVID-19). Проте він вже заявив, що повністю вилікувався, адже рак не поширився на лімфатичні вузли.

«Все, що я можу зробити, це залишатися позитивним у своєму ставленні, бути сильним і боротися з цим (раком – ред.), - сказав Вуд.

Зазначається, що батько двох чотирирічних близнюків у 2017 рокі вже заявляв, що переміг рак легень.

Читайте також: Мік Джаггер онлайн відкрив виставку про The Rolling Stones

The Rolling Stones — англійський рок-гурт, створений в 1962 році в місті Лондон, Велика Британія. Творчість гурту ґрунтується на блюзі й рок-н-ролі 1950-х. Здобувши успіх у Великій Британії, «The Rolling Stones» стали популярними у США під час «британського вторгнення» у 1960-х, і у всьому світі. У 1989 гурт включено до Зали слави рок-н-ролу.