В онлайн-форматі стартує міжнародний кінофестиваль Berlinale

Берлінський міжнародний кінофестиваль Berlinale стартує 1 березня в 16.00 за місцевим часом в онлайн-форматі.

Провести його в традиційній формі не дозволяє пандемія коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У 2021 році з 1 по 5 березня програма Berlinale Talents пропонує низку знайомих шанувальникам заходів за участі поважних гостей, на яких можуть бути віртуально присутні 205 запрошених, а також берлінська та міжнародна громадськість, повідомляють організатори. Заходи, включно ті, які зазвичай могли відвідувати лише професіонали, транслюватимуться безкоштовно на сайті фестивалю.

Цьогоріч тема програм Berlinale Talents - "Мрії".

У конкурсній програмі беруть участь 15 стрічок, які змагатимуться за приз фестивалю – Золотого ведмедя. Переможців міжнародне журі оголосить у п’ятницю, а вручити їх планується у червні у рамках "другого етапу" фестивалю, на якому, як очікується, зможуть бути фізично присутні гості (9-20 червня).

Berlinale був започаткований в 1951 році і вважається значною мірою "політичним" кінофестивалем. Уперше в своїй історії він не проходить у традиційній формі.