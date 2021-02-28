Джамала представила нову пісню

Українська співачка Джамала представила нову музичну композицію "Вдячна".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на публічну сторінку Джамали у Фейсбуці.

"Основний посил пісні - потрібно бути вдячними за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних, говорити, що ти їх любиш. Не втрачайте часу даремно!" - зауважила співачка.

За словами Джамали, бути вдячним - вже давно стало гаслом її життя. "Останні роки я часто думаю, що в щоденному поспіху ми забуваємо про головне, про те, заради чого ми прийшли на цю Землю. Люди все менше вдячні, все менше дарують любов і турботу", - додала Джамала.

Як зазначається у коментарях до композиції, "Вдачна" увійде до майбутнього альбому співачки "Ми", реліз якого заплановано на 12 березня 2021 року.

"Вдячна" разом з іншими композиціями нового альбому записувалася у Львові влітку 2020-го. Співавторами пісні разом із Джамалою стали Олександра Макаровська і Дарина Федоренко.

За словами співачки, пісню вже можна слухати на всіх цифорвих майданчиках.