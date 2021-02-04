Обрали пісню, яку Go_A представить на Євробаченні-2021

Суспільне оприлюднило рішення журі щодо пісні, яку гурт Go_A представить на Євробаченні-2021 у Роттердамі.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

«На розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, було представлено три нові композиції: «Рано», «Церковка» та «Шум». З трьох запропонованих гуртом пісень одноголосно обрали — «Шум», - йдеться у повідомленні.

В основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Пісня «Шум» в інтерпретації гурту Go_A — це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства.

На пісню також зняли кліп, у якому йдеться про непростий час ізоляції. Головним героєм кліпу став палкий фанат гурту Go_A, якого запросили на знімання самі учасники гурту. За сюжетом, чоловік сумує за спілкуванням з людьми і мріє про повернення до звичного життя без дистанціювання. На якусь мить його мрія здійснюється: і от він уже танцює веснянку.

На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні «Шум» та новий відеокліп.

Співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала поділилася своїм враженням від пісні, яку обрали журі: «Я проголосувала за пісню "Шум" — вона мені звучить дуже сучасно. Спів наживо вирішує майже все, тому Каті я б хотіла побажати впевненості, яка була на Нацвідборі минулого року. Просто співайте, і мені здається, що все вийде!»

«Я радий, що гурт за рік не стояв на місці. Бачимо, що вони вклали у творчість всі сили, думки та ідеї й велику любов у те, чим займаються», — прокоментував відбір пісні на Євробачення-2021 музичний продюсер та композитор Руслан Квінта.

Соліст гурту The Maneken та продюсер Євген Філатов зазначив, що попереду у гурту ще довга підготовка до конкурсу: «Я бажаю гурту Go_A в першу чергу триматися, показати себе та достойно представити Україну».

Як відомо, гурт Go_A став переможцем на Національному відборі-2020. Через скасування Пісенного конкурсу у 2020 році, гурт Go_A представлятиме Україну на Євробаченні-2021 з новою піснею, як це було оголошено у березні 2020 року.

Фото: eurovision.ua