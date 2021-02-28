Премія Women in Arts назвала першу володарку Особливої відзнаки

Премія Women in Arts назвала першу володарку Особливої відзнаки

Укрінформ
Журналістка та ветеранка Валерія Бурлакова стала першою володаркою Особливої відзнаки премії Women in Arts-2021 за книгу «Життя P.S.», яка є своєрідним щоденником з листів до її загиблого нареченого.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Український інститут.

«Вручення особливої відзнаки премії Women in Arts 2021 ветеранці та журналістці Валерії Бурлаковій відзначає силу мистецького таланту, який допомагає осмислити воєнний досвід і тамувати біль втрати. Для мене Валерія уособлює розумну і небайдужу Україну, її силу, талант і відданість. Вона на власному прикладі доводить, що не існує «жіночих» чи «чоловічих» справ, про що б не йшлося — від командування мінометом до написання книжки», - зазначив у привітанні до переможниці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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В Українському інституті поінформували, що після початку збройного конфлікту в Україні Валерія стала волонтеркою, а згодом молодшою сержанткою Збройних сил. Після того, як у 2016 році під час виконання бойового завдання загинув наречений Валерії, вона сублімувала біль від втрати у книжці «Життя P.S.» – своєрідному щоденнику. Це, фактично, листи до коханого з першого дня, як його не стало. У 2020 році книгу ветеранки драматизували: прем'єра п'єси за її співавторства відбулася у Львові на сцені театру ім. М.Заньковецької.

Премія Women in Arts заснована у 2019 році Українським інститутом та органом з координації системи ООН у питаннях гендерної рівності ООН Жінки.

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Цього року засновники додали до семи основних категорій премії Особливу відзнаку. Нею нагороджуються жінки, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру. Переможницю визначає голосування наглядової ради поза загальним конкурсом премії.

Фото: bookforum

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