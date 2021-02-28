Премія Women in Arts назвала першу володарку Особливої відзнаки

Журналістка та ветеранка Валерія Бурлакова стала першою володаркою Особливої відзнаки премії Women in Arts-2021 за книгу «Життя P.S.», яка є своєрідним щоденником з листів до її загиблого нареченого.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Український інститут.

«Вручення особливої відзнаки премії Women in Arts 2021 ветеранці та журналістці Валерії Бурлаковій відзначає силу мистецького таланту, який допомагає осмислити воєнний досвід і тамувати біль втрати. Для мене Валерія уособлює розумну і небайдужу Україну, її силу, талант і відданість. Вона на власному прикладі доводить, що не існує «жіночих» чи «чоловічих» справ, про що б не йшлося — від командування мінометом до написання книжки», - зазначив у привітанні до переможниці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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В Українському інституті поінформували, що після початку збройного конфлікту в Україні Валерія стала волонтеркою, а згодом молодшою сержанткою Збройних сил. Після того, як у 2016 році під час виконання бойового завдання загинув наречений Валерії, вона сублімувала біль від втрати у книжці «Життя P.S.» – своєрідному щоденнику. Це, фактично, листи до коханого з першого дня, як його не стало. У 2020 році книгу ветеранки драматизували: прем'єра п'єси за її співавторства відбулася у Львові на сцені театру ім. М.Заньковецької.

Премія Women in Arts заснована у 2019 році Українським інститутом та органом з координації системи ООН у питаннях гендерної рівності ООН Жінки.

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Цього року засновники додали до семи основних категорій премії Особливу відзнаку. Нею нагороджуються жінки, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру. Переможницю визначає голосування наглядової ради поза загальним конкурсом премії.

Фото: bookforum