Мультик «Віктор_Робот» Анатолія Лавренішина вийде у прокат 24 червня

Анімаційна стрічка "Віктор_Робот" режисера Анатолія Лавренішина вийде на великі екрани 24 червня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створено стрічку.

«Виробництво анімаційного фільму тривало понад три роки, над ним працювали майже 200 професіоналів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, події фільму відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємничо зникає. Дівчинка разом з помічником – крихітним роботом Віктором – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.

Режисер-постановник фільму – Анатолій Лавренішин, учасник та переможець міжнародних кіно- та анімаційних фестивалів, серед яких Міжнародний Роттердамський кінофестиваль, Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Клермон-Феррані, Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів в Аннесі.

Героїв стрічки озвучили українські актори Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Марія Аглоткова. Також глядачі почують саундтреки у виконанні Dakh Daughters, Антона Слєпакова ("Вагоновожаті"), Мар’яни Головко та Марка Галаневича ("ДахаБраха"). Композитор стрічки – Антон Байбаков.

Прем’єра картини відбулася в межах Національної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 року, де вона отримала Приз глядацьких симпатій. Також стрічка здобула нагороду в номінації "Найкращий анімаційний фільм" під час вручення Національної премії кінокритиків КІНОКОЛО у 2020 році.

Фільм створено студією анімації «Червоний собака» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор стрічки — кінокомпанія "Артхаус Трафік".