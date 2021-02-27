Мультик «Віктор_Робот» Анатолія Лавренішина вийде у прокат 24 червня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створено стрічку.
«Виробництво анімаційного фільму тривало понад три роки, над ним працювали майже 200 професіоналів», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, події фільму відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємничо зникає. Дівчинка разом з помічником – крихітним роботом Віктором – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.
Режисер-постановник фільму – Анатолій Лавренішин, учасник та переможець міжнародних кіно- та анімаційних фестивалів, серед яких Міжнародний Роттердамський кінофестиваль, Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Клермон-Феррані, Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів в Аннесі.
Героїв стрічки озвучили українські актори Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Марія Аглоткова. Також глядачі почують саундтреки у виконанні Dakh Daughters, Антона Слєпакова ("Вагоновожаті"), Мар’яни Головко та Марка Галаневича ("ДахаБраха"). Композитор стрічки – Антон Байбаков.
Прем’єра картини відбулася в межах Національної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 року, де вона отримала Приз глядацьких симпатій. Також стрічка здобула нагороду в номінації "Найкращий анімаційний фільм" під час вручення Національної премії кінокритиків КІНОКОЛО у 2020 році.
Фільм створено студією анімації «Червоний собака» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор стрічки — кінокомпанія "Артхаус Трафік".