Українська поліцейська комедія «Нереальний КОПець» виходить у прокат

За підтримки Державного агентства з питань кіно 4 березня у широкий кінотеатральний прокат виходить комедія Олександра Бєляка «Нереальний КОПець».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Це українська поліцейська комедія, в якій неймовірний зірковий патруль. Режисер фільму - Олександр Бєляк. У ролях: Станіслав Боклан, Дмитро Ступка, Влад Яма, Поліна Логунова, Анна Саліванчук, Борис Барський, Жанна Березовська», - йдеться у повідомленні.

Про сюжет: за особистим зверненням президента всі діти чиновників мають вчитися і працювати в Україні. Начальник поліції викликає з Америки сина і влаштовує його працювати до місцевого відділку. Досі основною роботою синка-мажора було тринькання батьківських грошей, та все зміниться. Суворий лейтенант-напарник змусить гламурного ледаря стати справжнім копом.

Дистриб'ютор фільму - B&H Film Distribution. Промокампанія відбувається за підтримки Держкіно.