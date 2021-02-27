Кінофестиваль Docudays UA оголосив міжнародний конкурс DOCU/КОРОТКО

18-ий міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив учасників міжнародного конкурсу DOCU/КОРОТКО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«У конкурсі змагатимуться 17 стрічок з різних куточків світу, серед яких дві — з України. Загалом це 285 хвилин короткого метру», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це 17 різних історій — від документальної анімації до есеїстичної сповіді, — що осмислюють наш світ у всіх його прекрасних та сумних проявах.

«Усі стрічки ми покажемо в Україні вперше, а для деяких на Docudays UA відбудеться світова прем’єра. Географія фільмів з програми простягається від України до Канади, від Бразилії до Ірану, від Угорщини до Ізраїлю», - коментує програмна координаторка Дар’я Бассель.

До міжнародного короткометражного конкурсу ввійшли:

Зазначається, що всі фільми з програми DOCU/КОРОТКО можна буде переглянути в кінотеатрі «Жовтень» та онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE.

Як повідомляв Укрінформ, 18-ий міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться 26 березня – 4 квітня.