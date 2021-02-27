Кінофестиваль Docudays UA оголосив міжнародний конкурс DOCU/КОРОТКО
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.
«У конкурсі змагатимуться 17 стрічок з різних куточків світу, серед яких дві — з України. Загалом це 285 хвилин короткого метру», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, це 17 різних історій — від документальної анімації до есеїстичної сповіді, — що осмислюють наш світ у всіх його прекрасних та сумних проявах.
«Усі стрічки ми покажемо в Україні вперше, а для деяких на Docudays UA відбудеться світова прем’єра. Географія фільмів з програми простягається від України до Канади, від Бразилії до Ірану, від Угорщини до Ізраїлю», - коментує програмна координаторка Дар’я Бассель.
До міжнародного короткометражного конкурсу ввійшли:
- «Територія пустих вікон», реж. Зоя Лактіонова (Україна);
- «Стежками київських пляжів», реж. Роман Прокопчук (Україна);
- «Я більше ніде не почуваюсь як удома», реж. Вів Лі (Бельгія);
- «Асак», реж. Магді Заманпур К’ясарі (Іран);
- «Кур’єри, а не герої», реж. Давіде Рапп, Іпполіто Пестелліні Лапареллі (Італія);
- «Дружній чоловік», реж. Лукаш Конопа (Ізраїль);
- «Три логічні виходи», реж. Магді Фляйфель (Данія, Сполучене Королівство, Ліван);
- «Всесвіт очима Дена Баклі», реж. Роберто Сантаґайда (Канада);
- «57 днів», реж. Маріо Люмбрерас, Лаура Брасеро (Іспанія);
- «Ягня», реж. Сір’єль Ренґу (Угорщина);
- «Таламанка», реж. Давіде Маріно (Сполучене Королівство);
- «Син вулиць», реж. Могаммед Алмуґанні (Палестина);
- «Океан», реж. Пауль Шойфлер (Німеччина);
- «Револікус», реж. Віктор Орозко (Німеччина);
- «Біла смерть чорного чаклуна», реж. Родріґо Рібейру (Бразилія);
- «Безодня», реж. Патрісія Фроєс (Бразилія);
- «Мабуть, цього досить, правда ж?», реж. Емілі Шір Сеґал (Ізраїль).
Зазначається, що всі фільми з програми DOCU/КОРОТКО можна буде переглянути в кінотеатрі «Жовтень» та онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE.
Як повідомляв Укрінформ, 18-ий міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться 26 березня – 4 квітня.