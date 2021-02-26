У Леді Гаги зі стріляниною викрали бульдогів

У Лос-Анджелесі двох французьких бульдогів Леді Гаги викрали під час збройного пограбування, в результаті якого помічника, який вигулював собак знаменитості, поранили пострілом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Третя собака зуміла втекти, згодом її знайшли.

Співачка готова без питань заплатити 500 тис. Доларів за повернення двох викрадених собак на ім'я Коджі та Густав.

За словами поліції, помічник Леді Гаги у середу ввечері вигулював бульдогів, коли до нього під'їхав білий Nissan Altima, і двоє чоловіків спробували вкрасти тварин.

«Двоє підозрюваних вийшли з машини і, взявши потерпілого на приціл, зажадали, щоб він передав їм собак. Потерпілий боровся з підозрюваними і був поранений одним із них», - йдеться в заяві поліції.

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Наразі не відомо, чи стався напад тому, що собаки належали знаменитості, або ж через високу вартість собак цієї породи. Як зазначає видання, французькі бульдоги можуть коштувати тисячі доларів залежно від родоводу конкретної тварини.

За даними поліції, у січні в Сан-Франциско побили жінку і вкрали її сірого цуценя французького бульдога на ім'я Хлоя.