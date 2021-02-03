У Маріуполі врятували 7 собак, які опинилися на крижині за 300 метрів від берега

У Маріуполі врятували 7 собак, які опинилися на крижині в Азовському морі за 300 метрів від берега.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в маріупольському комунальному підприємстві «Щасливі тварини».

Один із співробітників підприємства розповів, що вчора, 2 лютого, було врятовано 7 собак, з яких постраждала тільки одна, яка впала в воду і зараз знаходиться у них на реабілітації.

«Вранці черговий на вахті на рятувальній станції побачив за метрів 300 від берега 7 собачок на льоду. Вони намагалися йти до берега, але лід провалювався, і вони там залишалися», - розповів співробітник.

За його словами, група водолазів аварійно-водолазної служби Маріупольської міськради на човні спробувала підпливти ближче до тварин і змогла трьох із них забрати. «Одна, правда, у воду потрапила, але всіх трьох довелося привезти на берег. Двох випустили, а одну собаку ми тимчасово знерухомили уколом і забрали до себе. Зараз вона у нас на підприємстві проходить реабілітацію. Ми її підліковуємо, потім простерілізуємо, зробимо щеплення від сказу, зробимо кліпсу (чипуємо) і на прохання начальника водної станції відвеземо до них, вона житиме у рятувальників», - пояснив співрозмовник.

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Для порятунку інших чотирьох тварин, уточнив він, водолази вийшли ще на одному човні, пробивши лід, забрали їх і на березі відпустили.

Операція з порятунку тривала кілька годин, оскільки собаки боялися, металися по льоду. "Але, слава Богу, собачки врятовані і рятувальники всі живі і здорові, ніхто не постраждав», - розповів співробітник підприємства.

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