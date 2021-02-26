Куркова переобрали президентом Українського ПЕН-клубу

Письменника Андрія Куркова під час загальних зборів Українського осередку Міжнародного ПЕН-клубу, які відбулися 26 лютого, переобрали президентом організації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті PEN Ukraine.

«Курков обійматиме цю посаду наступні два роки. Віцепрезидентами Українського ПЕН стали Оля Гнатюк та Остап Сливинський», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час зборів також обрали нову Виконавчу Раду організації, до якої ввійшли Оля Гнатюк, Остап Сливинський, Лариса Денисенко, Алім Алієв, Тамара Гундорова, Ірина Славінська, Ірина Старовойт та Марко-Роберт Стех.

Виконавчою директоркою організації з 2018 року є Тетяна Терен.

Андрій Курков – письменник, кіносценарист. Автор романів та повістей “Бикфордов мир” (1993), “Приятель покойника” (1995), “Пикник на льду” (1996), “Последняя любовь президента” (2004), “Ночной молочник” (2007), “Львовская гастроль Джими Хендрикса” (2012), “Дневники Майдана” (2015), “Серые пчелы” (2018), а також книжок оповідань, творів для дітей та сценаріїв до фільмів. Твори Андрія Куркова перекладені понад 40 мовами світу. Вперше був обраний президентом Українського ПЕН 2018 року.

До Куркова Український ПЕН очолювали Микола Рябчук (2014-2018), Мирослав Маринович (2010-2014), Євген Сверстюк (1993-2010) та Микола Вінграновський (1988-1993).

Український ПЕН є одним зі 144 автономних національних ПЕН-центрів. ПЕН-клуб був заснований 1921 року в Лондоні з ініціативи письменників Кетрін Емі Доусон-Скотт та Джона Ґолсуорсі. ПЕН покликаний відстоювати право авторів на свободу слова, сприяти співпраці інтелектуалів з різних країн, а також підтримувати розвиток літератури та промотувати читання. Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу був створений 1989 року. Організація є засновником або співзасновником Премії ім. В. Стуса, Премії ім. Ю. Шевельова, Премії ім. Г. Ґонґадзе та премії Drahomán Prize. Організація налічує 130 членів.