В Україні з’явився бренд комбінезонів із зображеннями картин українських митців

Тренд на арт-колаборації впевнено набирає обертів в сучасному світі. На початку 2021 року Dior оприлюднив перші світлини рекламної кампанії весняної колекції, а в Україні з’явився бренд комбінезонів із зображенням картин українських митців OVERALL.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зйомка відбулася у стилі бароко, а фотографії максимально наближені до робіт художника Мікеланджело Караваджо. Трохи раніше компанія BMW використала класичні картини “Вавилонська вежа”, “Скринька Пандори”, “Адам і Єва” в рекламній компанії “For those who don’t know when to stop”, де за допомогою картин обіграли ідею того, коли герої не могли вчасно зупинитися.

Український бренд комбінезонів OVERALL / Фото: OVERALL

Інтеграцію витворів мистецтва можна спостерігати в рекламних компаніях світових брендів, в архітектурі, в кінематографі та інших сферах, перелік яких кожного дня доповнюється. Однак, найбільш відомими та найпоширенішими є колаборації мистецтва та fashion-індустрії.

Читайте також: Чернівецький бренд дитячих суконь представить свою колекцію на Міланському тижні моди

Початок співпраці арт+fashion було покладено Ельзою Скіапареллі та Сальвадором Далі ще в 1930-му році. Найбільш відомим спільним творінням стала сукня з органзи із зображенням лобстера, яка свого часу прикрашала обкладку журналу Vogue.

У 1965 році Ів Сен-Лоран представив світові суконь із декором у вигляді великих кольорових блоків, які цитували картини Мондріана. Саме із популярністю дизайнера зростав і попит на роботи художника.

Під впливом знайомства з Енді Ворхолом, Ів Сен-Лоран також створив колекцію осінь-зима 1966 і присвятив її напрямку поп-арт. Пізніше представники fashion-індустрії ще неодноразово звертались до робіт художника (Рой Хальстон, Жан-Поль Готье, Раф Сімонс и Джанні Версаче). Серед останніх проєктів світових брендів - Dior Lady Art, колаборація-костюм Alexander McQueen з Генрі Мура - інтерпретацією роботи «Три чверті», сукня Kenzo з абстракцією «Le Luxe» Жуліо Помара, спідниця Lemaire із моторошними олівцевими малюнками Мартіна Раміреса, блузи Lanvin з ілюстраціями Ерте та інші.

Україна тільки починає свій шлях до визнання та популяризації своїх митців та їх робіт, однак, ці перші кроки є дуже рішучими. Так, створено монокатегорійний фешн-бренд OVERALL. Комбінезони бренду прикрашають найдорожчі та найвпізнаваніші роботи митців країни: Олександра Ройтбурда, Романа Мініна, Василя Цаголова, Аліни Півненко, Миколи Маценка та Сергія Мельніченка… Картини, надруковані на базі електронних лекал, поєднуються майстрами виключно вручну, велика увага приділяється дрібницям та окремим елементам. Завдяки уніформним деталям, комбінезони не мають гендерної приналежності, тож вони пасують і жінкам, і чоловікам.

Fashion-індустрія та мистецтво завжди виграють від спільних колаборацій. Перш за все, за допомогою моди популяризуються витвори мистецтва, розширюється аудиторія споживачів культурних продуктів. По-друге, завдяки увазі ЗМІ є можливість привертати увагу до проблематики, що висвітлюється в роботах митців. Крім того, завдяки використанню витворів мистецтва в моді, картини отримають друге життя і стають ближче до споживача. У випадку української колаборації бренду OVERALL, кожен митець, надаючи право на використання своїх картин у якості принтів на комбінезонах, додатково отримує роялті з продажу. Таким чином, українське мистецтво не лише просувається завдяки охопленню нових аудиторій, а й отримує реальну грошову підтримку.

«У сучасному світі мода – це сила ідеї, а інтелектуальна мода - це мода для тих, хто краще за всіх розуміється на швидкоплинності та тонкості епохи. Вдягаючи на себе комбінезон OVERALL, людина вдягає ідею, доносить світові про свою обізнаність у сучасному мистецтві, показує, що вміє цінувати національний продукт, - каже засновниця бренду Анастасія Браткова. - Україна сьогодні знаходиться на етапі відродження своєї аутентичності, на етапі, коли «українське» починає бути модним, а вітчизняні митці пізнаванними на світовій арені. Саме тому 2021 рік має стати відправною точкою для розвитку сучасного мистецтва у поєднанні з українськими фешн-брендами».

Читайте також: Українські митці закликають зберегти відрахування за приватне копіювання

До просування цих ідей бренду вже долучилися українська реп-співачка та авторка пісень alyona alyona, українська співачка і реперка Аліна Паш, книжкова продюсерка Альона Лазуткіна, Народний артист України Олексій Вертинський, блогерка та шеф-редактор українського видання Ярослава Коба, відома письменниця Тамріко Шолі, креативний продюсер Олексій Гладушевський та інші інфлюенсери та лідери думок.