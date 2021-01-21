Помер відомий український дизайнер Єрмаков

Легендарний кутюр’є Сергій Єрмаков пішов із життя у віці 48 років.

Про це 20 січня у мережі повідомила його близька подруга та клієнтка Світлана Вольнова, передає Укрінформ.

Причину смерті відомого кутюр'є не повідомляють.

Відомо, що Сергій давно хворів на цукровий діабет, до того ж, майже втратив зір.

Зірки, які носили його сукні, називають їх шедеврами, а самого Єрмакова – майстром, генієм та митцем.

Телеведуча Маша Єфросиніна згадала, як у далекому 2005-му Сергій за два тижні створив для неї розкішну сукню, в якій вона вела "Євробачення" на сцені Палацу спорту.

А ведуча та авторка музичної програми "Територія А" Анжеліка Рудницька написала, що кожна сукня Єрмакова була подією.

Сергій Єрмаков був відомим fashion-дизайнером, який одягав багато українських зірок. Його художнє бачення поважали зарубіжні fashion-гуру, такі як Жан-Поль Готьє та В'ячеслав Зайцев.

Клієнтками Єрмакова були гімнастка Лілія Подкопаєва, ведуча Маша Єфросиніна, співачки Надія Мейхер і Даша Астаф'єва.

Сергій Єрмаков вважався найдорожчим українським дизайнером.

Фото: instagram.com/ermakov_sergii