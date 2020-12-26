Фото моделі, міжнародного посла краси від України – Анни Гомонової прикрасили обкладинку зимового номера глянцевого журналу про моду, красу і стиль життя – L'OFFICIEL.

Про це повідомляється в пресрелізі «Master Management 360», який є в наявності Укрінформу.

Зазначається, що українську красуню запросили на зйомки великого fashion-матеріалу глянцевого журналу про моду, красу і стиль життя – L'OFFICIEL на острів на Мальдівах, вартість якого для оренди складала 85 тисяч доларів на добу.

Там професійна команда з Франції та Іспанії під керівництвом відомого фотографа Жана-Батиста Фора (Jean-Baptiste Fort) зняла Анну Гомонову в десяти яскравих і несхожих один на одного образів від європейських дизайнерів.

Українська посол краси з'явилася на обкладинці світового глянцю

«Або працюєш ти – або хтось інший! Попри всі складнощі, результат вийшов дуже крутий! Я дякую всій команді за професіоналізм!», – розповіла Анна про зйомку для глянцю.

Фото української красуні також прикрасило обкладинку зимового номера видання, яке вийшло в Естонії, Литві та Латвії.

Фото: надані «Master Management 360»