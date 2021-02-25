Christie’s вперше виставить на торги цифровий витвір мистецтва
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Укрінформ
Аукціонний дім Christie’s вперше виставить на торги цифровий витвір мистецтва – мозаїку Everydays: The First 5000 Days цифрового художника Майка Вінкельманна, відомого як Beeple.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці аукціону у Твітері.
Christie’s має намір продати на аукціоні цю унікальну ілюстрацію під час онлайн-торгів, які триватимуть з 25 лютого по 11 березня.
Мозаїка буде першим повністю цифровим твором мистецтва, проданим великим аукціонним будинком.
Робота художника складається з 5000 картинок, що створювались щодня починаючи з 1 травня 2007 року.
Стартова ставка становить $100. Покупець отримає твір мистецтва з унікальним NFT, зашифрованим підписом Beeple, пише журнал Smithsonian.