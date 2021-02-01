Анджеліна Джолі продає картину Черчилля на аукціоні

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вирішила продати на аукціоні Christie’s картину, яка була створена колишнім прем'єр-міністром Британії Вінстоном Черчіллем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Картина «Вежа мечеті Кутубії», була єдиною, яку Черчилль завершив за часи Другої світової війни з 1939 до 1945 роках.

На малюнку зображена мечеть 12-го сторіччя у Марракеші, Марокко.

Спочатку колишній прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль подарував її американському президенту Франкліну Рузвельту. Однак після смерті глави Білого дому у 1945 році, його син продав картину. З того часу вона змінила велику кількість власників, перед тим, як у 2011-му році її купили Анджеліна Джолі з Бредом Піттом.

Зазначається, що аукціон відбудеться наступного місяця. Очікується, що картина буде продана в межах 1,2 – 3,4 мільйонів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, картину італійського митця епохи Відродження Сандро Боттічеллі «Молодий чоловік з медальйоном» продали на онлайн-аукціоні Sotheby's за 92,2 млн дол.