Колишній держсекретар й кандидат у президенти США Гілларі Клінтон напише трилер під назвою «Держава терору» (State Of Terror).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Клінтон напише трилер разом із відомою канадською письменницею Луїзою Пен. Книга буде випущена 12 жовтня цього року.

За словами Клінтон, у книзі буде розписаний «світ дипломатії з високими ставками й зради».

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Зазначається, що її чоловік Білл Клінтон раніше вже також написав книгу разом із письменником Джеймсом Паттерсоном «Зникнення президента» (The President Is Missing).

Американський політик Гілларі Клінтон працювала державним секретарем США за часи президенства Барака Обами та була кандидатом у президенти у 2016 році від Демократичної партії.

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Як повідомляв Укрінформ, книга колишнього президента США Барака Обами про його шлях у політиці «Земля обітована» за першу добу продажів розійшлася з рекордним тиражем.