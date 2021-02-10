Мішель Обама анонсувала власне дитяче шоу на Netflix

Мішель Обама анонсувала власне дитяче шоу на Netflix

Укрінформ
Колишня перша леді США Мішель Обама запускає власне кулінарне шоу для дітей на стримінговій платформі Netflix. 

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дозвольте представити мені двох нових друзів: їх звуть Вафллз та Мочі. А 16 березня ми запускаємо нове дитяче шоу на Netflix під назвою Waffles + Mochi. Уся справа в хорошій їжі: дізнатись про неї, готувати і, звичайно ж, їсти. Ці двоє відправлять нас у пригоди по всьому світу, щоб досліджувати нові інгредієнти і випробувати нові рецепти. Дітям це сподобається, але і дорослі будуть багато сміятись — а також буде кілька порад для кухні», — розповіла Мішель Обама.

Вона зазначила, що багато в чому це шоу є продовженням її роботи з підтримки здоров’я дітей як першої леді.

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«Я також знаю, що зараз складний час для багатьох родин, і я сподіваюся, що це чудове шоу може принести трохи світла та сміху в домівки по всьому світу», - додала Обама.

Шоу складатиметься з 10 епізодів. Обама виступила його виконавчим продюсером. Також вона сама знялася в шоу разом із двома ляльками.

Як повідомлялося, у 2018 році Барак Обама разом із дружиною Мішель підписали договір зі стрімінговим сервісом Netflix на продюсування фільмів різного формату.

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