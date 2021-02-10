Мішель Обама анонсувала власне дитяче шоу на Netflix

Колишня перша леді США Мішель Обама запускає власне кулінарне шоу для дітей на стримінговій платформі Netflix.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дозвольте представити мені двох нових друзів: їх звуть Вафллз та Мочі. А 16 березня ми запускаємо нове дитяче шоу на Netflix під назвою Waffles + Mochi. Уся справа в хорошій їжі: дізнатись про неї, готувати і, звичайно ж, їсти. Ці двоє відправлять нас у пригоди по всьому світу, щоб досліджувати нові інгредієнти і випробувати нові рецепти. Дітям це сподобається, але і дорослі будуть багато сміятись — а також буде кілька порад для кухні», — розповіла Мішель Обама.

Вона зазначила, що багато в чому це шоу є продовженням її роботи з підтримки здоров’я дітей як першої леді.

«Я також знаю, що зараз складний час для багатьох родин, і я сподіваюся, що це чудове шоу може принести трохи світла та сміху в домівки по всьому світу», - додала Обама.

Шоу складатиметься з 10 епізодів. Обама виступила його виконавчим продюсером. Також вона сама знялася в шоу разом із двома ляльками.

Як повідомлялося, у 2018 році Барак Обама разом із дружиною Мішель підписали договір зі стрімінговим сервісом Netflix на продюсування фільмів різного формату.