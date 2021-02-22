Гурт Daft Punk оголосив про розпад - після 28 років разом

Французький дует Daft Punk, який працює в напрямку електронної музики, оголосив про розпад після 28 років існування.

Як передає Укрінформ, інформацію підтвердила виданню Pitchfork представник гурту Кетрін Фрейзер.

Причини розпаду гурту не уточнюються.

Музиканти оголосили цю новину, опублікувавши 8-хвилинне відео під назвою «Епілог», узяте з їхнього фільму «Electroma» 2006 року.

Паризький дует Daft Punk був заснований у 1993 році. Його учасниками є Ґі-Мануель де Омем-Крісто i Томас Бангальтер.

Гурт здобув популярність наприкінці 90-их як частина руху французького хаусу. Потім музиканти комбінували елементи хаусу з фанком, техно, диско, роком та синті-попмузикою. Музиканти вдягають шоломи у більшості публічних виступів з 1999 року й дуже рідко дають інтерв’ю чи з’являються на телебаченні.

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У 2013 році гурт випустив четвертий альбом, Random Access Memories, який мав приголомшливий успіх. Головний сингл "Get Lucky" увійшов до першої десятки чартів у 32 країнах.

Random Access Memories отримав 5 нагород "Греммі" у 2014 році, включаючи "Альбом року" і "Запис року" за "Get Lucky". Daft Punk уперше посіли верхню сходинку чарту Billboard Hot 100 з піснею "Starboy", створеною у співпраці з The Weeknd.

Фото: David Black