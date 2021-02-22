Гурт Daft Punk оголосив про розпад - після 28 років разом
Як передає Укрінформ, інформацію підтвердила виданню Pitchfork представник гурту Кетрін Фрейзер.
Причини розпаду гурту не уточнюються.
Музиканти оголосили цю новину, опублікувавши 8-хвилинне відео під назвою «Епілог», узяте з їхнього фільму «Electroma» 2006 року.
Паризький дует Daft Punk був заснований у 1993 році. Його учасниками є Ґі-Мануель де Омем-Крісто i Томас Бангальтер.
Гурт здобув популярність наприкінці 90-их як частина руху французького хаусу. Потім музиканти комбінували елементи хаусу з фанком, техно, диско, роком та синті-попмузикою. Музиканти вдягають шоломи у більшості публічних виступів з 1999 року й дуже рідко дають інтерв’ю чи з’являються на телебаченні.
У 2013 році гурт випустив четвертий альбом, Random Access Memories, який мав приголомшливий успіх. Головний сингл "Get Lucky" увійшов до першої десятки чартів у 32 країнах.
Random Access Memories отримав 5 нагород "Греммі" у 2014 році, включаючи "Альбом року" і "Запис року" за "Get Lucky". Daft Punk уперше посіли верхню сходинку чарту Billboard Hot 100 з піснею "Starboy", створеною у співпраці з The Weeknd.
Фото: David Black