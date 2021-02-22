Померла актриса із «Сімнадцяти миттєвостей весни» Катерина Градова

На 75-му році померла заслужена артистка РРФСР Катерина Градова, яка зіграла радистку Кет у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни".

Як передає Укрінформ, про це повідомила в Інстаграмі її дочка, актриса Марія Миронова.

«Мама сьогодні раптово пішла з життя ... Серце розривається», - написала Миронова.

Катерина Градова народилася 6 жовтня 1946 року в Москві, в сім'ї архітектора і актриси. Вона була першою дружиною популярного актора Андрія Миронова, їхня дочка Марія також стала актрисою театру і кіно.

Найбільшу популярність Градова здобула як кіноактриса, коли в 1973 році на екрани вийшов телефільм «Сімнадцять миттєвостей весни», де вона зіграла радистку Кет. Також запам'яталася глядачам її епізодична, але яскрава роль у фільмі Одеської кіностудії «Місце зустрічі змінити не можна».

Більшу частину кар'єри Градова працювала в московському Театрі сатири.