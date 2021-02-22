Померла актриса із «Сімнадцяти миттєвостей весни» Катерина Градова
Як передає Укрінформ, про це повідомила в Інстаграмі її дочка, актриса Марія Миронова.
«Мама сьогодні раптово пішла з життя ... Серце розривається», - написала Миронова.
Катерина Градова народилася 6 жовтня 1946 року в Москві, в сім'ї архітектора і актриси. Вона була першою дружиною популярного актора Андрія Миронова, їхня дочка Марія також стала актрисою театру і кіно.
Найбільшу популярність Градова здобула як кіноактриса, коли в 1973 році на екрани вийшов телефільм «Сімнадцять миттєвостей весни», де вона зіграла радистку Кет. Також запам'яталася глядачам її епізодична, але яскрава роль у фільмі Одеської кіностудії «Місце зустрічі змінити не можна».
Більшу частину кар'єри Градова працювала в московському Театрі сатири.