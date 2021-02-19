Харків’янин 22 роки робив макет храму із сірників, бісеру та золота

Житель Харкова Володимир Гуськов за 22 роки зробив унікальний макет храму - із сірників, бісеру та золота.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ця технічно складна робота заввишки 107 см, храм оздоблений не лише ззовні, а має інтер'єр з іконами та підсвіткою, усі двері та вікна рухомі, двоярусний іконостас, є макет органу, з якого звучить органна музика, підлога викладена з бісеру з різним малюнком", - зазначила Вєтрова, оприлюднивши фото макету собору.

За її даними, крім сірників, харків’янин використовував ще 53 види матеріалів - бісер, стрази, ґудзики, скляні кулі, ланцюжки, гребінці, фольгу, сусальне золото, мідні дзвіночки, металеві хрестики, дзеркала, річні камінчики, трикотажну фурнітуру тощо.

"Розбірна модульна конструкція складається з трьох модулів (перший поверх, другий поверх та центральний купол)... Дивовижно, що для відображення території довкола храму Гуськов використовував чайну заварку", - додала Вєтрова.

За її словами, це найбільш знаменитий макет храму: "Його зображення є на обкладинках видань різними мовами світу. Утім, зважаючи на цінність ручної роботи, мандрує по виставках лише фотографія цього унікального храму".