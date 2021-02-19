Харків’янин 22 роки робив макет храму із сірників, бісеру та золота

Харків’янин 22 роки робив макет храму із сірників, бісеру та золота

Фото
Укрінформ
Житель Харкова Володимир Гуськов за 22 роки зробив унікальний макет храму - із сірників, бісеру та золота.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ця технічно складна робота заввишки 107 см, храм оздоблений не лише ззовні, а має інтер'єр з іконами та підсвіткою, усі двері та вікна рухомі, двоярусний іконостас, є макет органу, з якого звучить органна музика, підлога викладена з бісеру з різним малюнком", - зазначила Вєтрова, оприлюднивши фото макету собору.

За її даними, крім сірників, харків’янин використовував ще 53 види матеріалів - бісер, стрази, ґудзики, скляні кулі, ланцюжки, гребінці, фольгу, сусальне золото, мідні дзвіночки, металеві хрестики, дзеркала, річні камінчики, трикотажну фурнітуру тощо.

"Розбірна модульна конструкція складається з трьох модулів (перший поверх, другий поверх та центральний купол)... Дивовижно, що для відображення території довкола храму Гуськов використовував чайну заварку", - додала Вєтрова.

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За її словами, це найбільш знаменитий макет храму: "Його зображення є на обкладинках видань різними мовами світу. Утім, зважаючи на цінність ручної роботи, мандрує по виставках лише фотографія цього унікального храму".

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