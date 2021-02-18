Періс Хілтон заявила про заручини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє People.
40-річна Хілтон зустрічалася з 40-річним Реумом впродовж одного року.
«Минулий рік із COVID-19 пришвидшив стільки речей. Як людина, яка постійно подорожує, я мала можливість залишитися вдома й переоцінити те, що було для мене важливим. Мої стосунки і час, який я проводила з Картером, були подарунком. Я дуже рада наступному кроку у наших відносинах», - заявила Хілтон.
В свою чергу Реум додав, що за останні 15 місяців він отримав «унікальну можливість» щодня пізнати справжню Періс Хілтон, і він дуже радий, що вона стане його майбутньою дружиною та партнером.
Зазначається, що вони були знайомі впродовж 15 років ще до того, як вони почали зустрічатися.
Як повідомляв Укрінформ, відома фотомодель і зірка телесеріалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця Дена Гейгерста.
Фото: Instagram