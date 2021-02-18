Періс Хілтон заявила про заручини

Американська модель, актриса, співачка і світська левиця Періс Хілтон оголосила, що заручилася зі своїм хлопцем бізнесменом і діджеєм Картером Реумом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє People.

40-річна Хілтон зустрічалася з 40-річним Реумом впродовж одного року.

«Минулий рік із COVID-19 пришвидшив стільки речей. Як людина, яка постійно подорожує, я мала можливість залишитися вдома й переоцінити те, що було для мене важливим. Мої стосунки і час, який я проводила з Картером, були подарунком. Я дуже рада наступному кроку у наших відносинах», - заявила Хілтон.

В свою чергу Реум додав, що за останні 15 місяців він отримав «унікальну можливість» щодня пізнати справжню Періс Хілтон, і він дуже радий, що вона стане його майбутньою дружиною та партнером.

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Зазначається, що вони були знайомі впродовж 15 років ще до того, як вони почали зустрічатися.

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Фото: Instagram