Памела Андерсон вп’яте вийшла заміж

Відома фотомодель і зірка телесеріалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця Дена Гейгерста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Невелика церемонія відбулася в її домі на канадському острові Ванкувер на католицьке Різдво. Пара познайомилася на початку минулорічного локдауну, який був запроваджений для боротьби з поширенням коронавірусу.

«Я знаходжусь саме там, де маю бути, - в обіймах людини, яка по-справжньому мене кохає», - зазначила Андерсон.

Для 54-річної фотомоделі це вже п’ятий шлюб, хоча сама вона заперечує, що офіційно виходила заміж за свого останнього чоловіка кінопродюсера Джона Пітерса.

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Як повідомляв Укрінформ, донька вже колишнього глави Білого дому США Дональда Трампа – Тіффані оголосила про заручини в останні години президентства батька.

Фото: Daily Mail