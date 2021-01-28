Памела Андерсон вп’яте вийшла заміж
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Укрінформ
Відома фотомодель і зірка телесеріалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця Дена Гейгерста.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Невелика церемонія відбулася в її домі на канадському острові Ванкувер на католицьке Різдво. Пара познайомилася на початку минулорічного локдауну, який був запроваджений для боротьби з поширенням коронавірусу.
«Я знаходжусь саме там, де маю бути, - в обіймах людини, яка по-справжньому мене кохає», - зазначила Андерсон.
Для 54-річної фотомоделі це вже п’ятий шлюб, хоча сама вона заперечує, що офіційно виходила заміж за свого останнього чоловіка кінопродюсера Джона Пітерса.
Як повідомляв Укрінформ, донька вже колишнього глави Білого дому США Дональда Трампа – Тіффані оголосила про заручини в останні години президентства батька.
Фото: Daily Mail