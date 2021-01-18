Джастін Тімберлейк вдруге став батьком

Джастін Тімберлейк вдруге став батьком

Укрінформ
В американського співака Джастіна Тімберлейка й акторки Джессіки Біл народилася друга дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Його назвали Фінеасом, і він чудовий. Він такий милий. Ніхто не спить, але ми в захваті», - сказав 39-річний співак.

Зазначається, що пара вже має 5-річного сина Сайласа.

Тімберлейк і Джессіка одружилася у 2012-му році.

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Як повідомляв Укрінформ, у 45-річного актора Гоакіна Фенікса, який зіграв головну роль у фільмі “Джокер”, та 35-річної акторки Руні Мари народився син Рівер.

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