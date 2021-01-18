Джастін Тімберлейк вдруге став батьком

В американського співака Джастіна Тімберлейка й акторки Джессіки Біл народилася друга дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Його назвали Фінеасом, і він чудовий. Він такий милий. Ніхто не спить, але ми в захваті», - сказав 39-річний співак.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Зазначається, що пара вже має 5-річного сина Сайласа.

Тімберлейк і Джессіка одружилася у 2012-му році.

Як повідомляв Укрінформ, у 45-річного актора Гоакіна Фенікса, який зіграв головну роль у фільмі “Джокер”, та 35-річної акторки Руні Мари народився син Рівер.