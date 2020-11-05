Померла акторка з «Назад у майбутнє» і «Титаніка»

Померла акторка з «Назад у майбутнє» і «Титаніка»

Укрінформ
Американська акторка Ельза Рейвен померла на 92-му році життя у понеділок, 2 листопада, у своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Причини смерті акторки наразі невідомі, повідомляє Укрінформ з посиланням на Variety.

Ельза Рейвен народилася 21 вересня 1929 року у штаті Південна Кароліна. Акторську кар'єру вона розпочала на театральній сцені Нью-Йорку.

Народившись Ельзою Рабіновіч, вона обрала прізвище Рейвен своїм сценічним ім'ям.
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Протягом кар'єри акторка з'являлася в яскравих епізодах популярних фільмів. Вона запам'яталася глядачам невеликою роллю у фільмі "Назад у майбутнє". Там Рейвен зіграла жінку, яка сказала фразу: "Врятуйте вежу з годинником!"

Також вона знімалася у фільмі "Титанік" та інших картинах.
Фото: Angela Weiss/Getty Images
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