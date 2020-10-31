Помер актор Шон Коннері

Помер всесвітньо відомий шотландський актор Шон Коннері.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У серпні акторові, який найбільшу популярність отримав завдяки ролі Джеймса Бонда, виповнилося 90 років.

Його акторська кар'єра тривала десятиліття, серед численних нагород Коннері - премія "Оскар", дві нагороди BAFTA і три "Золоті глобуси".

У 2000 році Коннері було посвячено у лицарі королевою Великобританії Єлизаветою ІІ.

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За результатами опитувань досі багато хто вважає його найкращим виконавцем ролі агента 007, образ якого він втілив у семи фільмах франшизи.

Фільмографія Коннері включає більш як 70 фільмів, серед яких «Полювання за «Червоним жовтнем», «Недоторканні», «Індіана Джонс, останній хрестовий похід», «Скала» та ін.

Фото: CNN